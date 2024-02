Dialogo fra associazioni e Regione Umbria sul tema della disabilità

L’Umbria è in prima fila per aiutare le persone con disabilità e le loro famiglie, ed è quanto dimostrato dalle azioni dell’assessore alla Salute e alle Politiche sociali della Regione Umbria, Luca Coletto, che ha approfondito con gli uffici regionali competenti tutte le questioni portate sul tavolo in occasione dell’incontro con le associazioni Aucla, associazione umbra cerebro lesioni acquisite, Auret, Autismo Ricerca Terapie, e Aniu, Associazione non vedenti e ipovedenti Umbria.

Alla presenza del presidente dell’Assemblea legislativa, Marco Squarta, l’assessore Coletto ha riportato l’attenzione sul valore dell’attività che le associazioni svolgono sul territorio che passa anche attraverso l’interlocuzione con le istituzioni.

L’assessore ha ricordato che in perfetta aderenza con i principi e gli obiettivi della Convenzione Onu, la Regione Umbria ha istituito un proprio Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ha nominato un Garante regionale che si occupa di disabilità ed è stato istituito un Tavolo di coordinamento regionale composto dagli uffici regionali, dalle Aziende Sanitarie, da Anci Umbria, dalle Associazioni di 2° livello e da parte delle Associazioni di 1° livello, articolato in Gruppi di lavoro che vedono coinvolte le Associazioni delle persone con disabilità.

L’attività del Tavolo per i prossimi mesi sarà concentrata sulla Legge 112/2016, sulla Vita indipendente, sull’inclusione scolastica e inclusione socio-lavorativa.

Coletto ha proseguito parlando del tema della formazione degli operatori sanitari e sociosanitari che lavorano a stretto contatto col le persone con disabilità: “Nel corso del 2023 il Centro unico di formazione regionale in sanità ha previsto corsi dedicati per tutti gli operatori che si occupano di disabilità a vari livelli di assistenza a soggetti di tutte le età. Sono stati particolarmente frequentati quelli dedicati agli operatori che lavorano a contatto con bambini, adolescenti e giovani e complessivamente nell’arco dell’anno sono stati coinvolti all’incirca 800 operatori in eventi tenuti anche da luminari nazionali. Penso ad esempio alle iniziative dedicate ai disturbi cognitivi che hanno visto anche un grande evento al Serafico di Assisi”.

Concludendo l'assessore Coletto ha ricordato che per l’assistenza indiretta “sono stati programmati nel triennio 2022-2024, oltre 10 milioni di euro per l’alta assistenza e gravissime disabilità 4 milioni 167 mila 200 euro per la bassa assistenza e gravi disabilità”.