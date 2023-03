Giorgio Massoli e Popy tornano "on the road" per regalare un futuro migliore ai bambini con disabilità

Assicurare la continuità dell’insegnamento lungo tutto il percorso di studi per i ragazzi e le ragazze con disabilità, all’interno dello stesso ciclo di istruzione. È il nuovo progetto ideato da Giorgio Massoli, papà di Caterina (detta Popy), una bambina affetta da una malattia rara associata ad una forma di autismo e che ha avuto il sostegno del Garante dei diritti delle persone con disabilità, l’avvocato Massimo Rolla.

Giorgio Massoli non è nuovo ad iniziative di questo tipo. Il primo progetto, “Umbria Coast to Coast - Popy on the road” è nato per incoraggiare le famiglie di bambini con disabilità umbri, ma anche di tutta Italia, affinché si impegnassero a lavorare per ottenere ciò che è necessario per i propri figli: una burocrazia più veloce e attenta ai veri bisogni delle famiglie, la sensibilizzazione degli enti politici e amministrativi ed una rivalutazione del ruolo della persona con disabilità all’interno del tessuto sociale.

Adesso Giorgio, assieme al suo gruppo di amici storici, ha ideato un nuovo progetto questa volta più importante che ha varcato i confini regionali: pedalare da Perugia a Roma per assicurare la continuità dell’insegnamento lungo tutto il percorso di studi per i ragazzi e le ragazze con disabilità, all’interno dello stesso ciclo di istruzione.

L'iniziativa, patrocinata dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap onlus, ha portato alla presentazione, in occasione dell'ultima tappa con arrivo a Roma al Ministero dell'Istruzione, dove tutti sono stati accolti dall'allora ministro Bianchi e dal sottosegretario con delega alla disabilità, Rossano Sasso, di una proposta di legge per la separazione delle carriere tra insegnanti curriculari e di sostegno.

Per questa terza "impresa" Giorgio ha pensato di dare "voce" (effettiva, poiché per Popy, questo è il suo mezzo di comunicazione) alla Comunicazione Aumentativa Alternativa che si interessa e tenta di compensare o ridurre difficoltà comunicative, limitazioni nelle attività e restrizioni alla partecipazione di persone con severi disturbi nella produzione del linguaggio e/o nella comprensione dello stesso.

Lo scopo principale della CAA è quello di sostenere e supportare la comunicazione e la partecipazione delle persone con bisogni comunicativi complessi fornendo loro modalità il più possibile indipendenti di espressione e di massimizzarne le abilità e le opportunità di condivisione nei diversi contesti sociali.

“Popy on the Road - La Via degli Dei”, così si chiama il progetto, sarà un viaggio di 8 giorni, dal 25 marzo al 1 aprile 2023 che toccherà, con partenza da Perugia, altre 3 grandi città: Firenze, Bologna e Roma, in ognuna delle quali verrà realizzato un incontro all'interno di una scuola per promuovere l'utilizzo della CAA.

L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con Isaac Italy - Società Internazionale per la Comunicazione Aumentativa Alternativa - il chapter italiano della grande Società Internazionale - che affiancherà e supporterà negli incontri per spiegare metodologie e tecniche di utilizzo della CAA nei vari ambiti ed incentivarne così la diffusione.

È stata attivata una raccolta fondi per promuovere la Comunicazione Aumentativa Alternativa e regalare un futuro migliore ai bambini, alle bambine ed ai ragazzi e ragazze con disabilità.

PROGETTO COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA