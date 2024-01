Disabilità, la IV commissione: "Sul 'dopo di noi', la Regione convochi il Tavolo"

La IV commissione consiliare Cultura, nella seduta del 16 gennaio presieduta dalla vicepresidente Tizi, ha approvato con 8 voti favorevoli (unanimità) l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Massimo Pici e Francesco Vignaroli del gruppo Progetto Perugia sul “Dopo di Noi”.

Illustrando l’atto, Pici ha ricordato che la legge 112 del 2016 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) si pone l’obiettivo di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendo loro di continuare a vivere autonomamente anche quando i genitori non possono più occuparsene, in contesti il più possibile simili alla casa familiare o avviando processi di deistituzionalizzazione. Dal punto di vista legislativo e della programmazione degli interventi, la materia è di competenza esclusiva delle Regioni, che, pertanto, definiscono gli indirizzi programmatori propedeutici all’erogazione delle risorse per realizzare gli interventi sul territorio. L’attuazione concreta degli interventi e dei servizi è invece di competenza dei Comuni.

Nel panorama nazionale, in base all’odg, spicca l’esempio dell’Emilia Romagna che, nel 2021, ha avviato ben 1.246 progetti di vita per persone con disabilità, mentre nel 2022 ha stanziato circa 6 milioni allo scopo di programmare gli interventi per il Dopo di noi.

Per quanto riguarda l’Umbria, in occasione della seduta della giunta regionale del 15 giugno 2022, è stata adottata una deliberazione riguardante la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Percorsi e norme per la promozione della vita indipendente e dell’inclusione nella società delle persone con disabilità - Istituzione di un Tavolo di coordinamento in materia di disabilità”.

Con l’ordine del giorno i due consiglieri hanno proposto di impegnare l’amministrazione a dare la sua disponibilità a sedersi al tavolo di coordinamento; a sollecitare la Regione a convocare prima possibile il tavolo e a fare il punto della situazione; - prendere informazioni e a seguire l’esempio del Comune di Reggio Emilia di Bologna, magari anche instaurando un rapporto di collaborazione, al fine di mettere in piedi anche in Umbria un progetto di vita indipendente solido e duraturo per ciascuna delle persone con disabilità.