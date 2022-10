Disabilità, l’aumento dei costi energetici pesa sulle famiglie

L'aumento dei costi energetici pesa sulle famiglie e sul mondo della disabilità. Una problematica in più che necessita di risposte.

"Nel mondo della disabilità ci sono sfide che, mai totalmente vinte, aspettano di essere affrontate con responsabilità e consapevolezza dal nuovo Governo che, a breve, si insedierà. Le aspettative delle persone disabili sono alte perché lo stato di vulnerabilità e il loro potenziale essere vulnerate dipende dal livello di ‘assorbimento’ di cultura dell’inclusione che manifesta l’ambiente in cui vivono" afferma la presidente dell’Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità della Regione Umbria, Paola Fioroni, affermando che "occorre approvare i decreti attuativi della legge delega e chiarire al meglio la declinazione delle risposte del sistema nei labili confini fra disabilità e non autosufficienza, così come sarà necessario mettere in campo risorse, che il PNRR e i fondi nazionali prevedono ma soprattutto semplificarne l’indirizzo e la finalizzazione affinché il territorio possa realmente utilizzarli per le proprie necessità di autonomia e presa in carico appropriata".

Per fotografare al meglio la condizione delle persone con disabilità, a livello qualitativo e quantitativo, l’Osservatorio regionale, nel contesto umbro, sta lavorando con le istituzioni e l’assessore regionale alle Politiche sociali, Luca Coletto, per realizzare un database che faccia sintesi di tutti i dati sulla disabilità.

Tre le emergenze da affrontare con celerità la presidente dell’Osservatorio evidenzia quella energetica sottolineando che “l’aumento dei costi energetici riguarda tutti, quindi famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni”, ma diventa un serio problema per le famiglie che devono usare apparecchi medicali energivori: "Su questo punto è necessario un intervento corposo da parte del Governo" ha concluso Fioroni.