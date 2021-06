Pet therapy con i pappagalli, nuovi amici per i bambini disabili del centro Aba L'Edera di Foligno

Un corso per far avvicinare i bambini disabili agli animali grazie a dei singolari amici: i pappagalli. Ad organizzarlo per i bambini e ragazzi del suo centro ABA è l’associazione culturale l’Edera, in collaborazione con l’associazione Passione pappagalli.

A partire da domani, 8 giugno, per quattro martedì, sette bambini del centro ABA l’Edera potranno così conoscere dei nuovi amici ed ampliare le proprie conoscenze ed esperienze. In gruppi da due, i ragazzi potranno avvicinarsi agli animali per conoscerli e capire come vanno custoditi; potranno dare da mangiare ai pappagalli, aiutare a far loro il bagno e vederli volare. Un rapporto diretto con questi animali che per i giovani aderenti al centro rappresenta un’esperienza formativa importante di conoscenza e socializzazione.

“È una possibilità in più che diamo ai bambini che seguono le terapie al centro ABA – spiegano dall’Edera – per aumentare le esperienze di vita quotidiana. Entrare in relazione con gli animali è una cosa importante. Farlo attraverso i questi volatili, cosa di cui ringraziamo l’associazione Passione pappagalli, non è usuale e sicuramente metterà i ragazzi di fronte ad un’esperienza nuova, diventando un’importante occasione di crescita e formazione”.