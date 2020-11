Disabilità, un'app per mappare e superare le barriere architettoniche di Città di Castello

Una app per mappare le barriere architettoniche di Città di Castello e aiutare i disabili a superarle. Se n'è parlato nel gruppo di lavoro insieme al progettista dell’applicazione Stefano Del Furia.

La app guiderà i disabili lungo il percorso con maggiore accessibilità, permettendo di fornire un servizio a tutte le persone disabili sia tifernati sia visitatori. Sarà sufficiente caricare la app sul proprio smartphone e introdurre le coordinate visualizzare l’itinerario senza barriere architettoniche e i percorsi adatti al proprio tipo di disabilità, motoria, visiva auditiva.

App che ha un design cromatico pensato sui colori di Città di Castello, bianco e rosso, sottolineandone le caratteristiche anche dal punto di vista della legislazione che regola fruizione e diritto d’autore. Oltre ai percorsi per disabili sarà possibile anche segnalare le problematicità e consultare quale siano i punti critici per evitarli. Sarò collegata ai social e permetterà di avere anche informazioni di carattere generale, implementando i progetti di mappatura e di monitoraggio in corso.

L’app di mobilità alternativa è stata progettata dall'esperto di informatica Stefano Del Furia.