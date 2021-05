Perugia aspetta la carovana di 'Umbria Coast to Coast-Popy on the road’

Giorgio e i suoi amici stanno attraversando l'Umbria in bici per dare voce ai bambini disabili: domani tappa nel capoluogo, ad accoglierli l'assessore Cicchi

Grande attesa a Perugia per l'arrivo della carovana di ‘Umbria Coast to Coast-Popy on the road’, che in questi giorni sta attraversando l'Umbria in bici (circa 700 km di tragitto totale) per dare voce ai bambini disabili, testimoniando le difficoltà che giornalmente affrontano una persona disabile e la sua famiglia con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità regionale.

L’organizzatore principale dell’iniziativa è Giorgio Massoli e Popy (Caterina) è sua figlia, una bimba di quasi otto anni nata con una rarissima mutazione genetica. Ad ogni municipalità toccata nel tragitto vengono presentate proposte mirate e concrete e nella mattina di domani (giovedì 6 maggio, ore 11) Giorgio e i suoi amici faranno tappa a Perugia (dove l'iniziativa era stata presentata prima del via con la 'benedizione' dell'Assemblea legislativa dell'Umbria).

Ad accoglierli presso la sede dell’Asd Viva ci sarà l’assessore comunale alle Politiche sociali Edi Cicchi, che percorrerà con loro in e-bike il breve tratto che li divide dal centro storico e da Palazzo dei Priori, dove l’assessore procederà alla sottoscrizione di una lettera in cui si impegna a dare l’avvio ad un percorso istituzionale per sostenere l’adozione del Registro dei Progetti Esistenziali di Vita e la sottoscrizione della Dichiarazione di intenti proposta dall’Associazione.