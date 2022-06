INVIATO CITTADINO "Il primo dirottamento aereo della storia si verificò in Umbria"

Umbria prima in classifica per dirottamenti aerei. Il primo dirottamento aereo della storia avvenne a Foligno.

Il racconto dello storico Gian Biagio Furiozzi. Tratto dal suo ultimo libro “Il birillo rosso”, Morlacchi editore.

Racconta: “Era il 26 giugno 1952, quando si verificò in Umbria il primo dirottamento aereo della storia”.

Esattamente dove?

“Avvenne a Foligno, nel cui aeroporto atterrò un DC delle linee aeree della Yugoslavia che effettuava il collegamento tra Zagabria e Pola, e che fu per l'appunto dirottato”.

Chi dirottò l'aereo?

“A dirottare il volo furono tre operai di Zagabria, che chiesero asilo politico in Italia”.

Dunque è smentita la primazia di cui parla il “Times”?

“Vero. Il pilota cecoslovacco Mira Slovak condusse lo stesso velivolo di cui era ai comandi a Francoforte, per chiedere asilo politico. Ma il dirottamento folignate lo precede di un anno”.

Quando avvenne, invece, il primo dirottamento aereo intercontinentale?

“In questo caso l’Umbria non c’entra. Il primo dirottamento aereo intercontinentale fu effettuato il 28 ottobre 1969 dall'italiano Raffaele Minichiello, ex militare in Vietnam”.

Come andarono le cose?

“Minichiello si impadronì di un aereo della TWA in volo da Los Angeles a S. Francisco, e lo dirottò su Roma”.