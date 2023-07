Università di Perugia, nomina di livello nazionale per il direttore generale

Come si legge nella nota dell’Università degli Studi di Perugia "il direttore generale si è adoperata, al fianco del Magnifico Rettore Maurizio Oliviero, nella gestione dell’Ateneo perugino nel complesso periodo del Covid-19 e poi nella riorganizzazione dell’Università degli Studi di Perugia, operando con grande incisività per il forte rilancio dello Studium in questi anni sul piano della didattica, della ricerca, della terza missione”.

Non è quindi un caso se la dottoressa Anna Vivolo, il direttore generale dell’Università degli Studi di Perugia, è stata eletta nella Giunta del Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie.

Il Codau riunisce 94 atenei italiani, statali e non statali, un incarico dunque, quello ottenuto dall’avvocato Vivolo, molto prestigioso. L’elezione della Giunta ha avuto luogo nel corso dell’Assemblea Generale del Codau che ha visto la conferma dell’Ingegner Alberto Scuttari, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Padova, quale Presidente dell’Associazione.

“La squadra eletta valorizzerà e potenziare gli obiettivi a oggi raggiunti, in una logica unitaria. Il lavoro della Giunta sarà, infatti, portato avanti insieme da componenti effettivi e supplenti e dai coordinatori di tematica che parteciperanno regolarmente ai lavori della Giunta. Il programma mira a garantire una continuità strategica, alla valorizzazione della rete professionale e al potenziamento delle relazioni politico-istituzionali, accademiche e del mondo produttivo” E ancora: “Numerose le complessità da gestire che investono il settore universitario italiano: garantire un’alta qualità della ricerca, della didattica e dei servizi facendo leva sul ruolo del Direttore Generale e del management universitario, quali parte di un network complesso e strutturato; la transizione verso un’università più aperta e innovativa; la gestione del Pnrr; il potenziamento delle competenze e la formazione per quadri e dirigenti”.