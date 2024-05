Dipendenze: "in Umbria fenomeno ancora molto forte"

Dal 10 al 12 maggio, al Chocohotel, il convegno interregionale dell’associazione internazionale di auto-mutuo-aiuto Narcotici anonimi.

La città è stata scelta da Narcotici Anonimi come sede del convegno annuale delle Aree Centro e Centro Est, che rappresentano i gruppi di auto-mutuo-aiuto contro le dipendenze, presenti in Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e Sardegna.

Il meeting prenderà ufficialmente il via il 10 maggio alle 10.30 con una presentazione dell’Associazione ai professionisti, seguita da alcune testimonianze di persone che si sono recuperate con il metodo di NA, per finire con una sessione dedicata a eventuali domande. L’evento sarà organizzato in forma ibrida, ovvero sia in presenza sia on-line, mediante piattaforma zoom. Vi si potrà accedere collegandosi all’indirizzo https://us02web.zoom.us/j/6753757575. L’incontro di pubblica informazione si concluderà con un piccolo aperitivo.

Saranno giorni ricchi di momenti di condivisione, workshop, e riunioni a interesse particolare per tutti i membri di Narcotici Anonimi (NA), ci saranno anche riunioni aperte ai familiari e a tutti coloro che hanno interesse ad approfondire questo metodo di recupero.

Perché è stata scelta Perugia

“Innanzitutto – ha spiegato Narcotici Anonimi - la nostra Help Line (06 84025043) riceve moltissime richieste di aiuto dal capoluogo umbro, si tratta di persone di tutte le età, ma anche di familiari in cerca di un supporto per i loro cari. Al momento l’unico gruppo in Umbria, in cui queste persone possono essere accolte è Terni e sarebbe importante aprire più vicino a chi chiede aiuto. In secondo luogo, anche se non per importanza, pur essendo un’associazione che non mette bocca su questioni “esterne” (politiche, sociali o di pubblica sicurezza), non abbiamo potuto non notare che l’emergenza dipendenze, nel capoluogo umbro, è molto forte”.

Ed in effetti, nel Cuore verde d’Italia, negli ultimi 4 anni e 4 mesi, ben 82 persone sono state uccise da overdose di sostanze che alterano l’umore e la mente (fonte geoverdose.) E, circa la metà delle morti è avvenuta nella sola città di Perugia. Dati a dir poco allarmanti, considerato che i decessi rappresentano solo la punta dell’iceberg. La tossicodipendenza (da sostanze illegali, come le droghe propriamente dette, o legali, come farmaci non prescritti e alcol) rappresenta infatti un dramma personale e una piaga sociale di dimensioni molto più ampie.

I numeri sopra riportati, già di per sé allarmanti - oltre 40 vittime su una popolazione tra i 15 e i 64 anni di 412.395 abitanti - diventano sconcertanti se si considera che le morti registrate nel capoluogo umbro superano quelle avvenute nello stesso periodo in città di gran lunga più popolose, come Roma (41 decessi su una popolazione tra i 15 e i 64 anni di 2.842.323 abitanti), Milano (18 morti su 2.052.466 abitanti), Napoli (29 morti su 2.084.428 abitanti a rischio).

Come se non bastasse, oltre alle sostanze storicamente più note e di ultima generazione, come le droghe sintetiche, si è aggiunta una nuova droga dagli effetti devastanti: il Fentanyl. È infatti degli ultimi giorni l’allarme lanciato dal Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), coordinato dal Dipartimento per le politiche antidroga (DPA). In tal proposito è stata diffusa una allerta per la presenza di Fentanyl riscontrata, tramite verifiche svolte dall'Istituto Superiore di Sanità, come sostanza da taglio in una dose di eroina sequestrata alcune settimane fa nella zona di Perugia. La sostanza è un oppioide sintetico che appartiene alla stessa famiglia della morfina e dell'eroina, ma è molto più potente: 100 volte più potente della morfina, 50 volte più dell'eroina. Negli Stati Uniti è la principale causa di decessi per overdose, anche perché ne basta una quantità pari alla punta di una matita temperata per portare alla morte.

“Proprio in ragione della gravità della situazione e delle molte richieste di aiuto che ci giungono – concludono i rappresentanti di Na - le Aree Centro (Lazio e Sardegna) e Centro-est (Umbria, Marche, Abruzzo) di Narcotici Anonimi Italia hanno scelto Perugia come sede del proprio convegno annuale. Lo scopo della nostra associazione è infatti quello di offrire gratuitamente una speranza concreta ai dipendenti e alle loro famiglie, aprendo un gruppo in una città in cui non è ancora presente, in modo da offrire gratuitamente una metodo efficace e un ambiente sicuro ai dipendenti e alle loro famiglie”.