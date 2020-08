Tre nuovi diaconi per la diocesi di Perugia in occasione del patrono cittadino Lorenzo

Tre nuovi diaconi per la diocesi di Perugia-Città della Pieve in occasione della festa del patrono Lorenzo.

Il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti ordinerà in cattedrale, lunedì pomeriggio alle ore 18, tre diaconi che hanno completato il ciclo quinquennale di formazione. Si tratta di tre coniugati, da anni impegnati insieme alle mogli nelle loro parrocchie dove hanno maturato la vocazione al diaconato: Valerio Agostini, della parrocchia di Santa Petronilla di Perugia, nato nel 1954, consulente finanziario, sposato con Luana, genitori di sei figli di cui due in Cielo e una in affido definitivo; Fabio Costantini, della parrocchia della concattedrale dei Ss. Gervasio e Protasio di Città della Pieve, nato nel 1963, medico psichiatra, sposato con Barbara, genitori di cinque figli di cui una adottata e affetta da una grave disabilità; Sergio Lucaroni, in pensione, della parrocchia di Santa Petronilla di Perugia, nato nel 1958, sposato con Sandra, genitori di tre figli.