Diocesi di Perugia, intenzioni e preghiere per la scelta del nuovo vescovo: le indicazioni della Curia

Il cardinale Gualtiero Bassetti è andato in "pensione" e la diocesi, al momento, è retta dal vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi. In vista della nomina da parte di papa Francesco del nuovo presule della diocesi di Perugia-Cità della Pieve, dalla curia arriva l'invito alla preghiera.

"Tenuto conto che la designazione dell'arcivescovo metropolita è un fatto ecclesiale importante, si invita tutto il popolo di Dio ad elevare, comunitariamente e personalmente, preghiere per la nomina del nuovo pastore e per rendere grazie al Padre per il ministero dell'amministratore diocesano, il vescovo Marco, e per il vescovo emerito Gualtiero" si legge in una nota della diocesi.

Le indicazioni per i sacerdoti e per i fedeli sono le seguenti:

- In ogni assemblea domenicale venga inserita nella preghiera dei fedeli questa intenzione di preghiera. "Preghiamo per la nomina del nuovo Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve: ascolta, o Padre, la nostra unanime supplica in questo tempo di attesa, perché alla nostra Chiesa venga da te donato un pastore che sappia pascere il tuo gregge, sorvegliandolo non per forza ma volentieri; non per vile interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a lui affidate, ma facendosi modello del gregge. Preghiamo".

- Sia celebrata la messa con il formulario per l’elezione del Papa o del vescovo, quando le Norme generali per l’ordinamento dell’Anno liturgico e del Calendario lo permettono;

- Venga distribuita ai fedeli, in forma digitale o cartacea, la preghiera: "Ascolta, o Padre, la nostra unanime preghiera in questo tempo di attesa, perché alla nostra Chiesa perugino-pievese venga da te donato un pastore che sappia pascere il tuo gregge, sorvegliandolo non per forza ma volentieri; non per vile interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a lui affidate, ma facendosi modello del gregge. Illumina e sostieni con il tuo Spirito il Vescovo Marco, nostro Amministratore diocesano, e ricompensa il Vescovo emerito Gualtiero per il bene svolto in mezzo a noi. Amen".