Diocesi di Assisi in lutto, è morto don Oscar Battaglia

La diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino annuncia con una nota la morte di monsignor Oscar Battaglia, "sacerdote diocesano, importante biblista grande conoscitore della Sacra Scrittura e della Terra Santa".

Monsignor Battaglia "è morto nel pomeriggio di sabato 20 luglio alle ore 17.30 nell’infermeria dei Frati minori dell’Umbria e Sardegna a Santa Maria degli Angeli dove era accudito amorevolmente da ormai quasi due anni e dove nelle ultime ore prima della sua dipartita ha ricevuto la vicinanza dei frati e delle persone più care. Proprio due giorni fa aveva voluto ricevere l’unzione degli infermi", prosegue la nota.

Don Oscar, ricorda la Diocesi, "era nato nella frazione di Todiano a Preci in Valnerina e dopo brillanti e veloci studi si era specializzato nell’approfondimento della Bibbia e diventato professore di Sacra Scrittura. Ha ricoperto l’incarico di preside del Seminario regionale e della Facoltà di scienze religiose. È stato guida e maestro di riferimento puntuale per tanti pellegrini che ha accompagnato in Terra Santa nei circa centoventi pellegrinaggi effettuati".

Le esequie saranno celebrate dal vescovo Domenico Sorrentino martedì 23 luglio alle ore 16 nella cattedrale di San Rufino. Al termine del rito funebre la salma sarà tumulata presso la cappella del Seminario nel cimitero di Assisi.