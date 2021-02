Covid, saltano i corsi di formazione pastorale della diocesi di Perugia

Rinviati a data da destinarsi gli appuntamenti per la cresima degli adulti e le lezioni sul nuovo messale

Saltano i corsi programmati al Centro di formazione pastorale della dicoesi di Perugia-Città della Pieve a causa del prolungamento dell’emergenza Covid.

Sono rinviati a data da destinarsi il corso "La giusta distanza - Psicologia e vita spirituale: scienze umane e vangelo a confronto (il corso era previsto il 18 e 25 febbraio presso il Centro Mater Gratiae)" con Francesco Fressoia (medico psicoterapeuta) e Angela Passetti (consulente coniugale-familiare).

Rinviato anche "In spirito e verità: introduzione alla liturgia culmine e fonte della vita cristiana" (il corso era previsto dal 18 febbraio presso la parrocchia di Deruta) con don Luca Bartoccini,

Sempre con don Bartoccini avrebbe dovuto svolgersi il corso "La messa e il nuovo messale: breve corso per capire come funziona la messa in vista di una partecipazione più consapevole" (il corso era previsto dal 22 febbraio presso il Centro Mater Gratiae).

Rinviato anche il corso di preparazione degli adulti alla cresima con Maria Grazia Morettini (il corso era previsto dal 2 marzo presso la parrocchia di Ponte san Giovanni).