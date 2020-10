Mass media digitali e nuove generazioni, incontro al Post di Perugia

Anteprima DigiPass Perugia. In attesa dell’apertura ufficiale dello spazio pubblico a disposizione di tutti i cittadini del Comune che hanno necessità di essere affiancati nella fruizione di un servizio digitale, continuano gli eventi organizzati per far conoscere gli spazi e i servizi che verranno offerti.

Oggi, sabato 24 ottobre dalle 10 alle 13 si svolgerà al Post di Perugia il focus group interdisciplinare “Be, or not to be in a trap. Nuovi linguaggi, mass media digitali e i rischi correlati per le giovanissime generazioni”, finalizzato all’analisi critica dei nuovi linguaggi contemporanei mediati esclusivamente attraverso il digitale e i rischi connessi all’utilizzo inappropriato da parte dei giovanissimi.

Punto di partenza del momento di riflessione, voluto dall’associazione culturale St.Art, i testi ed i messaggi audiovisivi della musica trap disponibile nel web per approdare a piani di azioni educative e di formazione attraverso la musica, la tecnologia ed il loro utilizzo consapevole.

Il DigiPass Perugia, che avrà sede negli spazi del Post e dell’Informagiovani, sarà l’unico della regione ad essere anche hub. In questo contesto metterà a disposizione anche una sala di registrazione audio e video, uno spazio appositamente pensato per i più giovani che potranno trovare attrezzature e strumentazioni per la registrazione e il mixaggio del suono. Un luogo dove provare, esibirsi e registrare i propri brani e performance.

Interverranno al focus: Paolo di Giannantonio, Giornalista RAI TG1, moderatore, Francesco Gatti, avvocato, presidente POST, Gianluca Tuteri, pediatra, vice sindaco Comune di Perugia, Aldo Manuali, giudice onorario Tribunale dei Minori, pedagogista, Giulio Rapetti “Mogol”, autore, presidente Siae, Fabrizio Croce. consigliere Comune di Perugia, ideatore UJ 4 Kids, Federica Pascoli, presidente Associazione contro il bullismo Basta il Cuore, Alessandro Deledda, musicista, direttore Scuola di Musica Piano Solo, Vincenzo Cerquiglini, presidente associazione St.Art, ideatore e organizzatore dell’incontro.

I prodotti audiovisivi che saranno realizzati troveranno poi spazio all’interno dei canali social del Post, del Comune di Perugia, di Mascheradio e dell’associazione St.Art.

Sempre il 24 ottobre seguiranno altri due appuntamenti web correlati: dalle 16 alle 18, Music Lab in streaming con Marco Cucchia dj, Alessandro Deledda, musicista, Moko, produttore, e Andrea Mingione, cantante, e dalle 19 alle 23, diretta su Mascheradio.

A seguito dell’entrata in vigore dell’ordinanza della PGR Umbria n. 68 del 23 ottobre 2020 il focus group DigiPass Perugia del 24 ottobre 2020 “To be or not to be, in a trap” si terrà a porte chiuse.

I contenuti saranno disponibili on line.