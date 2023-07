Dialetto prediletto… per diletto. Fra cultura, divertimento e gastronomia

Una serata sotto le stelle in perugino, nello spazio antistante la chiesa parrocchiale. Come già avvenne l’anno scorso. Perché – come si dice – repetita iuvant. A condizione di offrire un programma… nuovo di zecca.

In scena i tre attori Leandro Corbucci, Gian Franco Zampetti e Fabiola Marchesi, coordinati dal nostro Sandro Allegrini che dell’Accademia perugina è fondatore.

A proporre squarci di comicità, ma anche di intenso lirismo, raccontati nella lingua d’Euliste.

Dopo i ‘Saluti perugini’ di Giampaolo Migliarini, recitata alla grande da Corbucci, tante poesie di Claudio Spinelli e Nello Cicuti, di Mario Ceccucci e Tosello Silvestri. Punteggiate dai fuochi d’artificio delle folgoranti battute di Umberto Alunni Breccolenti.

(Foto Organizzazione della Festa)

Intervallati da uno spazio prosa di Artemio Giovagnoni.

Non senza le citazioni in pillole di “medichese”, facenti capo al volume di Raimondo Cerquiglini “Tra un’aspirina e una supposta” (Morlacchi editore).

A grande richiesta, sulla scia del successo dell’anno scorso, non poteva mancare una scenetta del “Pinocchio m perugino” di Collodi/Allegrini, in cui Fabiola Mengoni, nei panni del saccente Grillo Parlaante, è finita schiacciata dal martello del burattino più bugiardo del mondo.

Per una serata in allegria. In cui, per digerire il pesce del Lago, non c ‘è di meglio che l’effetto benefico della lingua perugina: rustica e schietta. Oltre che perfettamente procinetica.