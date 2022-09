Diabete, screening gratuito nelle piazze con il Lions club: le date

Il Camper della Salute Lions torna in Umbria con il progetto “100 Piazze per battere il Diabete” creato dai Lions Club di Lazio, Sardegna ed Umbria e che ha come obiettivo quello di raggiungere almeno 100 piazze, scuole o luoghi di aggregazione per dare, ad almeno 10.000 persone, la possibilità di controllare in modo semplice, veloce e praticamente indolore il livello della loro glicemia.

“Il progetto 100 Piazze per battere il Diabete – spiega Fabrizio Sciarretta, coordinatore dei Lions Club di Lazio, Sardegna e Umbria – ha come obiettivo quello di rivelare casi di diabete misconosciuto perché la persona magari da tempo non faceva analisi del sangue di controllo o sottostimava l’importanza di eseguire controlli periodici”.

Accedendo allo screening Lions al cittadino verrà sottoposto un questionario anamnestico per stimare il rischio di contrarre il diabete nel corso degli anni successivi mentre il successivo test della glicemia gli consentirà di verificare la situazione esistente al momento del test.

“Purtroppo – prosegue Sciarretta – l’esperienza sul campo ci dice come in ogni giornata di screening individuiamo valori della glicemia fuori norma. Alle volte si tratta di valori non immediatamente pericolosi che richiedono però test di verifica e l’incontro con il proprio medico di famiglia per prendere le opportune contromisure, altre volte invece ci troviamo di fronte a valori che segnalano un pericolo immediato e molto grave per la salute della persona”.

Per quanto riguarda la l’Umbria, le tappe in programma nei prossimi giorni sono:

Martedì 6 settembre: Terni – piazza della Meridiana (8 -14)

Mercoledì 7 settembre: Narni – piazza dei Priori (8 -14)

Giovedì 8 settembre: Norcia – piazza San Benedetto (8 -14)

Sabato 24 settembre: Bettona

Domenica 25 e lunedì 26 settembre: Deruta

Giovedì 29 settembre: Foligno

Venerdì 20 settembre: Foligno