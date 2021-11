Diabete pediatrico, in Umbria 200 bambini seguiti dal centro regionale

Duecento bambini seguiti dal centro per la Diabetologia pediatrica. In vista della Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra come tutti gli anni il 14 novembre e che quest’anno tocca il centenario dalla prima iniezione di insulina (1921), Federfarma Umbria insieme alle associazioni ‘Diabete Uno in Famiglia’, ‘We Love Team Insulina’ e ‘Diabete on Board’, ha realizzato una campagna di sensibilizzazione e una locandina che sarà esposta in tutte le farmacie della Regione.

“Ci sembra doveroso continuare a sensibilizzare la popolazione su questa importante patologia – afferma la presidente di Federfarma Perugia Silvia Pagliacci -, a maggior ragione quando si parla di bambini. Le farmacie nel periodo della pandemia hanno svolto e continuano a svolgere un prezioso ruolo a supporto della popolazione anche con somministrazione di test antigenici rapidi, la stampa di green pass, vaccinazioni e soprattutto ‘conforto’ psicologico alla popolazione. E sono sempre pronte a veicolare messaggi di prevenzione così importanti”.

“Il centro di riferimento regionale per la Diabetologia pediatrica dell’Umbria segue circa 200 bambini – sottolinea Stefano Antonini presidente di ‘Diabete Uno in Famiglia’ -. Questa sinergia con le farmacie umbre è particolarmente utile perché come è evidenziato nella locandina, viene ricordato che quando i genitori notano piccoli segnali d’allarme in un bambino, devono subito rivolgersi al medico”.