Diabetologia pediatrica, buone notizie per i piccoli pazienti dopo il "pressing" delle famiglie

Dopo mesi di preoccupazioni e il pressing di famiglie con bambini e ragazzi affetti da diabete di tipo 1, finalmente qualcosa si muove al Reparto di diabetologia pediatrica di Perugia. Ad annunciarlo è l’associazione “Diabete Uno in Famiglia” che fin dall'inizio si è interessata alla grave problematica in cui si è trovato coinvolto il reparto, centro di riferimento regionale dell'Umbria. “Dopo attento e costruttivo confronto con l'Azienda Ospedaliera (nella figura del Commissario Marcello Giannico) e la Regione dell'Umbria (nella figura del Presidente del Consiglio Regionale, Marco Squarta) sembra arrivato il momento del ripristino ad ottobre delle due giornate di visita che mancano all'appello e dell'assunzione a tempo indeterminato entro il 2020 di 5 pediatri”. Pediatri che, grazie ad un bando già pubblicato, integrerebbero la pianta organica della Pediatria dell'Ospedale di Perugia, “anche al fine di consentire a chi ha in cura i circa 250 bambini che si rivolgono della Diabetologia Pediatrica di dedicarsi alla specialistica in oggetto e poter così offrire un servizio ancora più efficiente”.

Stefano Antonini, presidente dell'associazione, spiega: "Nel passato c’è stato un progressivo impoverimento del complessivo sistema pediatrico e nella Diabetologia Pediatrica, con un depotenziamento e relativa mancanza di assegnazione di Specializzande/i oltre a vari mancati interventi quali la valorizzazione che si sarebbe prodotta (e speriamo a breve lo sia) nel farla divenire Struttura Semplice. Proprio per questo abbiamo sentito la necessità di scendere in campo e colmare quelle lacune e quel lassismo che per troppi anni hanno caratterizzato le situazioni quotidiane che, al contrario, sono di estremo interesse per i pazienti”. Il Commissario Marcello Giannico nelle ultime ore ha illustrato il piano di intervento, con il programma di azione da qui a dicembre. Altre "soluzioni" ,-spiega l'Associazione - pratiche ed organizzative per il potenziamento del servizio saranno concordate a breve dal Commissario con il nominando Direttore della Struttura non appena quest'ultimo verrà designato, sembra entro ottobre.