Di corsa contro l'ictus, più corri più aiuti la ricerca

È in programma domenica 1° ottobre, al percorso verde di Perugia, la gara podistica “Move for Stroke” per raccogliere fondi per la ricerca e incentivare l’attività fisica per promuovere la consapevolezza sulla prevenzione dell'ictus a livello globale.

L’evento è organizzato dalla Stroke Unit afferente alla Medicina Interna Vascolare d'Urgenza diretta dalla prof.ssa Cecilia Becattini, con la collaborazione di Ars Umbria (Associazione Ricerca Stroke), della Società Triathlon Trasimeno e con il sostegno del Centro Sportivo Educativo Nazionale.

La giornata prevede la gara podistica competitiva di 10 chilometri e una passeggiata ludico-motoria di circa 5 chilometri, entrambe con partenza alle 9.00 dalla rotatoria ‘Leonardo Cenci’ di Pian di Massiano.

‘Move for Stroke’ è stata organizzata in occasione della Giornata Mondiale dell'Ictus, che si celebra il 29 ottobre e il tema di quest'anno, promosso dalla World Stroke Organization, è "Insieme siamo #PiùGrandi dell'ictus." Inoltre, il mese di ottobre è dedicato interamente alla prevenzione dell'ictus.

“L'ictus costituisce una delle principali cause di disabilità a livello globale, colpendo oltre 12 milioni di persone in tutto il mondo ogni anno. Nella nostra regione, l'Umbria, abbiamo registrato più di 2000 casi di ictus solo quest'anno – sottolinea la dottoressa Valeria Caso, neurologa della Stroke Unit e membro dell’Organizzazione mondiale ictus - La buona notizia è che fino al 90% degli ictus può essere prevenuto, agendo sui pochi fattori di rischio responsabili della maggior parte dei casi. Uno dei pilastri fondamentali nella prevenzione dell'ictus è l'attività fisica, che non solo offre numerosi benefici per la salute, ma contribuisce anche a prevenire condizioni come la depressione e la demenza”.

“Sulla base dei dati epidemiologici a nostra disposizione – afferma la dottoressa Ilaria Leone De Magistris, neurologa della Stroke Unit - possiamo stimare che circa una persona su quattro potrà essere colpita da ictus nel corso della propria vita. La maggior parte di questi eventi è però prevenibile adottando stili di vita corretti”.

Il responsabile della Sroke Unit, dottor Maurizio Paciaroni, sottolinea “Solo l’attività fisica svolta in maniera regolare, riduce del 25% la mortalità per ictus cerebrale perché aiuta a mantenere sotto controllo o a ridurre la pressione arteriosa, che rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l'ictus: sino all'80% delle persone colpite è infatti ipertesa. Inoltre, l'esercizio fisico aerobico aiuta a mantenere un peso corporeo sano, a ridurre l'eccesso di peso e a contrastare il processo di aterogenesi”.