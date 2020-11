PERUGINERIE Festa dei Santi e dei morti: quando il detto meteorologico sbaglia

Festa dei Santi e dei morti… quando il detto meteorologico sbaglia. Un adagio popolare recita “Pi santi, capèllo e guanti”, a significare che occorre difendersi dai rigori della stagione calzando cappelli e infilandosi guanti (propongo in pagina la vignetta che Marco Vergoni realizzò per un mio libro).

Stavolta, il detto “nn ardice”, ossia è palesemente fuori bersaglio. Infatti è una bella giornata.

Il proverbio perugino è legato ad altri due di pari tono, entrambi fallaci, almeno in questo caso.

Il primo “Pi Santi, la neve nti campi”… ma non sembra proprio che le cose stiano così.

Il detto gemello recita: “Pi morti, la nev aj orti”. Anche in questo caso, il detto è errato, dato che per domani non sono attese precipitazioni nevose.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insomma, si verifica la circostanza, abbastanza frequente, che la “sapienza” diventi “insipienza”. In analogia al modo popolare con cui si epiteta il celebre calendario di Frate Indovino (al secolo Padre Mariangelo da Cerqueto). Personaggio e lunario che, nelle nostre campagne, si definiscono ironicamente “SE ce nduvino”.