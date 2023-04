INVIATO CITTADINO Strada Ponte Rio-San Marino: un disastro storico

Strada Ponte Rio-San Marino: un disastro storico. Ci hanno abbandonato. L’amaro sfogo di un residente.

È il lettore A.T. che scrive all’Inviato Cittadino allegando una serie impressionante di fotografie ad attestare una situazione intollerabile.

Dice: “Da circa 7-8 anni le condizioni peggiorano continuamente”.

E scende nel dettaglio: “C’è una strettoia dovuta ad una frana, sostenuta alla meglio da un guard rail in cemento. Nonostante la situazione di pericolo, continuano a passare camion di grandi dimensioni e carri agricoli porta rotoballe che, per norma stradale segnalata, non dovrebbero passare”.

Il cahier de doléances prosegue.

Pervengono alcune foto della strada di Montepacciano che dal bivio dei Conservoni arriva all'incrocio di San Marino.

Nel dettaglio si colgono rami rotti, in procinto di caduta, che potrebbero piombare sulla carreggiata e creare incidenti. Oltre alle buche, si notano piante e siepi che sono all'imbocco di curve. Vegetazione che invade la carreggiata. Con la conseguenza che molte auto, per non strisciare le carrozzerie, si portano al centro della strada, di per sé stretta, con rischio di incidenti.

Segnali coperti. Come quello in gallery, sotto dei pini altissimi, dove si nota appena un pezzetto di un cartello stradale di inizio zona Conservoni, completamente coperto dalla vegetazione.

Ci sono anche cartelli cartacei messi da abitanti, al riguardo della presenza delle buche e della strettezza della strada. Non si tratta di uno scherzo, ma di una triste realtà.

Altri cartelli indicano lavori in corso che non sono ‘in corso’, ma fermi da anni.

Dire che è una situazione da terzo mondo è un’offesa a quei Paesi sfortunati. Da noi, quel limite lo si è oltrepassato da tempo. Stiamo scivolando al quarto. Forse anche più giù.