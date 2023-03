INVIATO CITTADINO Collegio Adisu, edificio demolito: resta solo la rimozione dei detriti

Demolizione edificio Adisu. Consummatum est. Come cambia la città universitaria.

Tutto spianato, resta la rimozione dei detriti. Uno spettacolo inusuale, nascosto dal condominio a monte e dal grande edificio studentato a valle.

(foto Sandro Allegrini)

Noi siamo andati a pescarlo, per offrirlo ai lettori, per documentarlo e per assistere al come cambia la fisionomia urbanistica e antropologica della zona dell’Elce e della Conca. Ma anche quello che accade ai servizi, principalmente destinati agli studenti fuori sede.

Dopo il colossale demolitore, all’opera un compattatore che ammucchia i materiali di risulta che andranno conferiti in luogo idoneo.

Ne abbiamo parlato in un servizio molto letto e apprezzato. Ne conserviamo in esclusiva le foto che raccontano un’operazione condotta con rapidità ed efficienza.

Ieri mattina è stata completata la demolizione. Abbattuti i fastigi, restavano le fondazioni: apice e pedice in efficace ossimoro. Siamo ora all’omnia remove ab imis fundamentis.

Resta la monumentale scala di sicurezza che costituisce un vero scheletro d’arte e che andrebbe conservata per ricordo di un blocco che ha ospitato migliaia di studenti. Anche come semplice belvedere: perché, da lassù, il panorama e lo skyline della città dovrebbero essere formidabili.

Palpabile la luminosità recuperata dal condominio a monte, quello contrassegnato dai civici 8 e 10 di via Francesco Innamorati. Un orizzonte la cui vista era preclusa ai residenti di quell’edificio.

Ci ha pensato anche Giove Pluvio a dare una mano. Oltre all’acqua, spruzzata a piena pressione da un solerte “pompiere”, è caduta, nella notte e nella prima mattinata, un po’ di pioggia che ha contribuito a smorzare le nuvole di polvere.

È ancora tutto un fervere di opere. Ma il più è fatto.

A questo punto, verrà demolita la coltre di cemento che ricopre le scalette di via Astorre Lupattelli, appena avrà consentito la risalita del mostro meccanico e dei mezzi che rimuovono i detriti. Che in parte potranno essere trasportati anche da via Elce di Sotto. Resterà, ancora per poco, la piattaforma creata per posizionare il formidabile demolitore.

Sarà una buona occasione per rifare ex novo la via intestata al fondatore della Stranieri. E per riaprire. Una riapertura lungamente attesa dai commercianti che hanno avuto la costanza di resistere. Mentre altri ci hanno rimesso le penne e hanno dovuto, mestamente, abbassare le saracinesche. Con quella mancanza di comunicazione tra le parti alta e bassa di Elce. E conseguente limitazione di pubblico e clienti.

Cose che succedono, si dirà. Ma spiace che ci siano famiglie ad aver perso il lavoro, col commercio che si ritrova in braghe di tela a doversi leccare le ferite.

Tutto il resto sarà da vedere. E noi staremo sul pezzo per raccontarlo ai nostri lettori. Perché crediamo sia questo il compito dell’Inviato Cittadino. Almeno quello che ci siamo attribuiti.