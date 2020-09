Deliveroo cresce in Umbria: i piatti del ristorante direttamente a casa e in ufficio con un "clic"

Deliveroo, la piattaforma online food delivery, cresce anche in Umbria e sbarca a Città di Castello. Diventano dunque 237 le città italiane dove è possibile ordinare, comodamente da casa o dall’ufficio, i piatti dai ristoranti partner di Deliveroo che, entro la fine di ottobre, supereranno quota 14.000. Tra le novità annunciate, anche la possibilità di fare gli ordini di gruppo. Consente - attraverso la condivisione di un codice ordine – di raggruppare gli ordini individuali presso lo stesso ristorante e pagare una sola volta le spese di spedizione.

“Una nuova modalità, dunque, che ha l’obiettivo di facilitare e migliorare l’organizzazione degli ordini in contesti, come gli uffici ad esempio, che stanno lentamente tornando a ripopolarsi. Oltre che sostenere il settore e stimolare l’attività dei ristoranti, tra i più colpiti dalla crisi Covid-19. In questa prima fase, sarà possibile iniziare un ordine di gruppo dia desktop, con la possibilità di aggiungere altri ordini singoli anche dalla App, attraverso la condivisione del codice ordine”.