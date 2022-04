Delegazione all’Onu. C’è anche Alessio Antonielli, figlio del noto scultore Enrico.

In pagina qualche scatto che effigia il giovane con il cardinale Bassetti e con padre Enzo Fortunato, a colloquio con Gutierrez, segretario generale ONU.

Si tratta, per ora, solo di un colloquio per la pace in Ucraina e per l’auspicata apertura di un corridoio umanitario.

Buona notizia quella secondo la quale Gutierrez dovrebbe essere martedì prossimo al Cremlino a parlare con Putin sul tema della tregua e, auspicabilmente, della pace.

Delegazione che opera nel segno della persuasa necessità della fine di un conflitto irragionevole e disumano.

Fa piacere notare che, oltre alle autorità, conosciute e riconosciute, in quella delegazione fosse presente anche il nostro giovane Alessio. Complimenti a lui e al papà.