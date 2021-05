I volontari di Filosofi...Amo al lavoro per ripulire piazzetta Rina Gatti sotto gli occhi attenti dei piccoli alunni

Tolte le erbacce nell'area davanti alla scuola Lombardo Radice in vista di possibili eventi estivi

L'associazione Filosofi…Amo all’opera per la ripulitura della piazzetta Rina Gatti con i volontari che hanno lavorato sotto gli occhi attenti dei giovani alunni della scuola Lombardo Radice.

Si tratta del secondo atto delle operazioni di pulizia di primavera nel quartiere di via dei Filosofi. Questa volta è toccato alla piazzetta Rina Gatti (fra la scuola Lombardo Radice ed il bar Branko), dove i volontari dell’associazione Filosofi…Amo (Giuseppe Vento e Gianni Testi) si sono prodigati per ripulirla dalle erbacce e preparare quest’area per possibili eventi estivi.

Anche i bambini della scuola si sono soffermati a guardare i volontari al lavoro ed hanno appreso le motivazioni che guidano i volontari e l’associazione Filosofi…Amo, impegnata nella programmazione di altri interventi.

Un grazie particolare a Lorenzo per la colazione offerta e consumata a metà lavoro con grande soddisfazione.