Scale e strade sconnesse, pessimo biglietto da visita per i turisti. E c'è anchi chi si è fatto male

Sono vie nascoste, ma che raccontano la storia della città, che celano parti di torri medievali o storie della comunità ebraica perugina. Sono via di collegamento tra arterie più importanti di Perugia, teatro di giochi d’infanzia nei tempi andati o di rifugio per chi marinava la scuola. Adesso versano in condizioni pietose e pericolose, tanto che più di una persona si è fatta male, cadendo, a causa di pietre sconnesse.

Via Santa Lucia, collega via Oberdan con via Baglioni. Le scalette sono state rifatte tre anni fa dopo alcuni lavori di interramento di cavi e fognature, ma sono di nuovo sgretolate, con i gradini sconnessi. “Lo stato di via Santa Lucia in centro storico dove il sottoscritto ed altre persone hanno avuto un infortunio - racconta un cittadino con tanto di foto - A parte le vie principali le viuzze e piazzette secondarie del centro storico sono in uno stato pietoso!”.

Il residente del centro storico, impegnato nella lotta contro la malamovida nella zona di Porta Sole, piazza Piccinino, piazza Danti, via Bartolo e via Ulisse Rocchi, segnala anche lo stato di degrado di via Pozzo Campana “dove la pavimentazione in mattone rosse è in completo disfacimento con grave pericolo per chi vi transita a piedi o in auto”.

Appena un mese fa una signora è caduta in via Bartolo a causa della pavimentazione sconnessa o per le vere e proprie buche sulla strasa. “Ho provveduto a segnalare quanto sopra all'ufficio manutenzioni strade del Comune – conclude il cittadino - Si sono veramente pericolose e danno una bruttissima immagine della città ai tanti turisti che vi passano”.