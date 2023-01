La protesta di Michele Chiuini (Elce Viva) contro chiusure e disagi di un quartiere in crisi

ELCE agonizzante. Un quartiere tristemente avviato a un inarrestabile degrado. Michele Chiuini, presidente di Elce Viva, denuncia alla pubblica opinione.

Impietosa analisi in perfetta coerenza con la martellante campagna di stampa condotta su questo giornale. Che, attraverso i servizi dell’Inviato Cittadino, segue da vicino l’evoluzione urbanistica, commerciale, sociale e antropologica di Elce. Le avventure, o meglio le disavventure che colpiscono inesorabilmente questo quartiere, un tempo fiorente di cultura, presenze, attività economiche.

Inequivocabile l’esordio della lettera inviata al Comune, alla Regione, all’Università: “STA MORENDO”… tutto in lettere maiuscole, a rendere drammaticamente la gravità della situazione che sta facendo a brandelli il quartiere dei lecci, un tempo fiore all’occhiello della città.

Un lungo cahier de doléances che ricorda, e richiama, argomenti da noi esposti reiteratamente.

Via Francesco Innamorati che perde pezzi. La chiusura dell’edicola [ INVIATO CITTADINO Elce, la storica edicola della Cesarina abbassa le saracinesche (perugiatoday.it) ] come ultimo atto di un dramma che ha già visto abbassata la serranda del Bar Malu [ INVIATO CITTADINO Elce. Strade chiuse… e gli esercizi abbassano le serrande (perugiatoday.it) ].

Fra le cause, in primis “il mancato afflusso di studenti universitari, iniziato con la cancellazione dei corsi, che si è aggiunta alla chiusura di via Lupattelli per i lavori dell’ADISU alle residenze universitarie in via Elce di sotto” [ Quel cantiere in via Lupattelli è uno scandalo. Blocca il passaggio e uccide l’economia. La protesta dei commercianti di via Innamorati (perugiatoday.it) ]

E poi le residenze universitarie di viale Faina che sono state chiuse, contribuendo all’abbandono e alla crisi di alloggi universitari [ INVIATO CITTADINO Adisu. La storia infinita. Perché tanti lavori contemporaneamente (perugiatoday.it) ].

A ciò si aggiunga la chiusura del Collegio dell’ONAOSI, per un progetto di ricostruzione di cui si sono perse le tracce.

Per non parlare della chiusura della scuola elementare Enzo Valentini dal luglio del 2021 [ Elce. Lavori alla scuola Enzo Valentini… Tutto fermo, malgrado la scadenza del tempo di consegna… e la diaspora continua (perugiatoday.it) ]. Una storia infinita che ha messo in crisi tante attività economiche. E finita in un cul de sac da cui pare impossibile uscire.

La lunga lamentela, onesta e motivatissima, evidenzia lo stato delle strade e dei marciapiedi, dissestati e male illuminati. La piazza dell’Università ridotta a un caotico parcheggio che deturpa l’ingresso del rettorato. Ed è inutile rigenerare la scala di Giuseppe Nicolosi, a Geologia, se la si tiene chiusa.

Queste e molte altre le ragioni espresse da Michele Chiuini in rappresentanza del popolo dell’Elce. In nome e per conto della città. Di tutti noi.