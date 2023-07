Stazione di Sant'Anna, recinzione tagliata e siringhe abbandonate all'uscita delle scale mobili

Via vai continuo di spacciatori e clienti, recinzione tagliata e siringhe ovunque. È la denuncia di residenti e cittadini in merito alle condizioni dell’ingresso delle scale mobili, sotto la stazione di Sant’Anna, dirigendosi verso il parcheggio di piazzale Europa.

“Qualcuno ha tagliato la recinzione e si vanno a drogare sotto gli alberi – racconta un fruitore del parcheggio - Siringhe ovunque e uno strano giro di spacciatori e clienti. La sera quando si va a riprendere l’auto al parcheggio custodito non è piacevole affrontare quel tratto di strada”.

Da un paio di sere, invece, resta al buio la zona dei Tre Archi. I residenti hanno segnalato come il monumento e i giardinetti non siano illuminati la notte e, ormai da quando ha chiuso il dormitorio, le panchine e gli anfratti si sono trasformati in giacigli per i senza tetto.