Un nuovo defibrillatore per l'istituto Serafico di Assisi grazie all'associazione La Bilancia della Salute

Un defibrillatore in dono al Serafico da parte dell'associazione La Bilancia della Salute. Alla consegna, avvenuta questa mattina, hanno partecipato la presidente dell’associazione, Francesca Castellani, il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Pietro Laffranco, e la segretaria, Nadia Corazzi, che sono stati accolti dalla presidente del Serafico, Francesca Di Maolo.

Un gesto di vicinanza ai bambini e ai ragazzi ospiti della struttura di Assisi, come sottolinea la presidente dell’Istituto. "Ringrazio la Bilancia della Salute per aver pensato a noi – ha dichiarato Francesca Di Maolo – donandoci un defibrillatore, un prezioso strumento che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco improvvisto".

La Bilancia della Salute è una associazione umbra attiva dal 2018 che unisce medici e avvocati con lo scopo di organizzare eventi formativi e fare beneficenza. "Con i nostri duecento iscritti – spiega la presidente Francesca Castellani - abbiamo deciso di donare il defibrillatore ai ragazzi fragili. Ed è per questo che abbiamo pensato al Serafico, un istituto che da sempre si occupa di difendere la vita".

La Bilancia della Salute lo scorso anno ha effettuato anche la donazione di numerosi libri al reparto di Pediatria dell’ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino e di presidi di protezione individuale come mascherine, saturimetri e termometri al sodalizio San Martino di Perugia. ?