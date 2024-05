Decreto "motori nei sentieri", Legambiente e Riserva della biosfera di monte Peglia ricorrono alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Legambiente Umbria e Riserva della Biosfera Unesco ricorrono in Europa contro la legge conosciuta come “motori nei sentieri”. "L'emendamento della consigliera regionale Puletti era manifestamente inammissibile e totalmente disomogeneo rispetto alla legge di bilancio con cui venne approvato - sottolinea l'avvocato Francesco Paola, presidente della Riserva Mab Unesco del Monte Peglia - ed emerge quindi un quadro istituzionale complessivamente grave e un vero e proprio colpo di mano che ha fatto leva sulla sostanziale inconsistenza dell'opposizione e di vari esponenti di essa non all'altezza del ruolo".

L'iniziativa congiunta "si è resa necessaria anche perché non vi è stata finora nessuna reazione tangibile da parte dei soggetti istituzionali umbri, a parte generici comunicati come quello di ANCI Umbria, ed è convinzione comune che occorrano iniziative chiare a tutela dello stato di diritto".

"Aderiamo convintamente al ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo della Riserva Mab Unesco e invitiamo tutta la nostra base associativa e tutte le realtà territoriali a sostenerlo per tutelare il nostro patrimonio boschivo, forestale e naturale", dichiara Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria invitando "quanti più soggetti possibili a sottoscrivere il ricorso".