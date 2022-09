Il "campetto della Pieve" nelle mani del cantiere comunale per tornare a nuova vita

Il "campetto della Pieve" aveva bisogno di cure e il cantiere comunale, alla fine, ha iniziato a mettere mano alla manutenzione, accompagnato dal consigliere Paolo Befani.

"In questi giorni il cantiere comunale si dedicherà a questo campetto, l'auspicio è che i lavori possano rendere l'area più bella e organizzata di quello che era in passato. Verranno posizionati i giochi e sistemata la fontanella, sistemando la scarpata e lo scarico - afferma Befani - Sono consapevole che con questo post mi esporrò ad altre critiche e attacchi più o meno personali, ma siccome, come si dice, c'ho messo la faccia già dall'inizio, ritengo giusto metterla fino in fondo".

Un anno fa con il patrocinio della ProPonte "insieme ad un gruppo di appassionati pievaioli, abbiamo organizzato una bella e partecipata raccolta fondi per acquistare le nuove porte da calcetto. Inoltre abbiamo chiesto e ottenuto un importante somma dalla Fondazione Perugia, per l'acquisto di tre nuovi giochi per bimbi - prosegue Befani - Tutto ciò premesso, visto che sembreremmo giunti in fondo a questo lungo percorso, spero in una bella e duratura riqualificazione dell'area, frutto di una lodevole compartecipazione fra privato e pubblico! Il mio augurio è che presto si possa ristabilire un clima di serena collaborazione, così com'era negli anni scorsi, in modo che si possa trovare un equilibrio per poter mantenere questo luogo pulito e ordinato nel rispetto reciproco, soprattutto per quanto riguarda gli orari di riposo e lasciando pulito dopo l'utilizzo. Speriamo che ognuno ne possa usufruire con gioia e serenità".