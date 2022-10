Monteluce. In via Fra’ Bevignate, una nuova edicola in ceramica celebra l’identità storico-religiosa del quartiere.

Si tratta di una realizzazione a più mani, a cura di Giorgio Bacci, opera di vari artisti: Pericle Moretti, Monia Spinelli, Evguenia Novikova. È posta all’ingresso del civico 2, palazzine A e B.

Rappresenta una panoramica della piazza monteluciana sulla quale si stagliano la chiesa di S. Maria Assunta e l’ingresso dell’ex Ospedale.

È prevista una piccola cerimonia di inaugurazione con la presenza del professor Giulio Busti e delle principali Associazioni cittadine.

Inaugurazione giovedì 27 ottobre, ore 17:30.

Sono invitati, fra gli altri, l’Associazione Bosco Sacro di Monteluce, l’Antica Società del Gotto di Fontenovo, La Società di Mutuo Soccorso fra Artisti e Operai, Porta Pesa e Borgo S. Antonio e Porta Santa Susanna. Oltre, ovviamente, ai cittadini interessati.