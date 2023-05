Danza e Teatro Stabile. Quando il successo viene da lontano. Per non dimenticare Adele Bevilacqua

Danza e Teatro Stabile. Quando il successo viene da lontano. Per non dimenticare.

Ricorda il direttore artistico del teatro magionese, Gian Franco Zampetti: “Era il 1996 quando il teatro Mengoni di Magione si espresse convintamente a favore della danza”.

“Erano i tempi del FUS (Fondazione Umbria Spettacolo) che promuoveva la danza e la musica etnica. Magione aderì con entusiasmo a questa realtà!”.

Ora fa piacere leggere comunicati come quello emanato dal Direttore del TSU Nino Marino. Da cui si evince che lo Stabile (nel triennio) si è collocato al primo posto in Italia per la sua rassegna di danza.

Il che comporta, fortunatamente, la possibilità di accedere ai finanziamenti relativi. Non può essere che un bene.

Ma all’Inviato Cittadino, che dei palcoscenici umbri è attento frequentatore, corre l’obbligo di citare l’opera, instancabile, persuasa e competente, di Adele Bevilacqua che si batté contro un’iniziale, scarsa convinzione sulle capacità di attrarre pubblico educandolo a una consapevole fruizione dell’arte tersicorea.

I successi di oggi partono da precise premesse. E di questo è giusto serbare memoria.