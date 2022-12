I PROTAGONISTI Mondiali di Spagna, i nostri Loredana e Riccardo conquistano la finale di danza sportiva latino-americana

Unica coppia italiana che ha raggiunto la finale e un sesto posto da applausi: sono questi i grandi risultati ottenuti ai Campionati mondiali di Spagna. da Loredana Roscini e Riccardo Corsi, atleti di danza sportiva latino-americana che nel 2022 hanno raggiunto anche altri importanti traguardi come alla gara internazionale Dance Sport Championship doce sono arrivati primi.

I loro successe e il prestigio portato alla città a livello internazionale, sono stati celebrati Sala Rossa di Palazzo dei Priori alla presenza del sindaco Andrea Romizi, l’assessore allo sport Clara Pastorelli e il consigliere comunale Federico Lupatelli. Loredana, perugina di 40 anni, e Riccardo, senese di 48, ballano insieme da cinque anni e hanno raccontato la loro passione per una disciplina che impone “impegno, concentrazione e sacrifici” portata avanti allenandosi tra Umbria e Toscana almeno due ore al giorno per quattro volte a settimana, senza contare gare e stage. La coppia di atleti in categoria Senior 2, iscritta alla Federazione italiana danza sportiva (Fids), quest’anno era stata selezionata per rappresentare l’Italia ai Campionati mondiali disputati a Platja d’Aro lo scorso 28 ottobre. Ai due atleti sono state consegnate pergamene in segno di ringraziamento da parte del Comune per aver tenuto alto il nome dell’Italia e di Perugia ai Mondiali di Spagna.

“Su 75 coppie, la nostra è stata l’unica italiana ad andare in finale”, hanno ricordato Loredana e Riccardo. Il sesto posto guadagnato in Spagna è stato quindi il risultato più importante dell’anno, preceduto, ad agosto, dal quarto posto al Germania Open che li ha visti unica coppia italiana in finale. L’assessore Pastorelli ha ribadito “la volontà dell’amministrazione di dare rilievo a tutte le discipline sportive, anche le meno diffuse”. “Esperienze come quelle di Loredana Roscini e Riccardo Corsi – ha sottolineato – hanno un valore importante perché possono stimolare l’interesse dei più giovani per sport considerati ‘minori’, ma che rappresentano grandi scuole di vita”. Per il sindaco Romizi la prima grande vittoria della coppia di danza sportiva è stata la convocazione ai Mondiali in rappresentanza dell’Italia.

“L’ottimo posizionamento finale – ha continuato il sindaco - è poi una doppia vittoria e lancia ai nostri giovani un messaggio incoraggiante, dimostrando che anche da questo territorio, grazie all’impegno e al sacrificio, si può sognare di accedere all’olimpo dello sport”. Per consigliere Lupatelli queste attività vanno seguite e valorizzate a livello economico "perché riescono a rappresentarci nel mondo".