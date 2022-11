INVIATO CITTADINO I perugini Lorenzo e Ginevra ancora vincitori in competizioni coreutiche di livello internazionale

Lorenzo e Ginevra ancora vincitori in competizioni coreutiche di livello internazionale.

Una coppia di giovani danzatori che andiamo seguendo da tempo. Anche in ragione dei grandi successi conseguiti in agoni di livello eccezionalmente alto. Perché un po’ di campanile, senza esagerare, non è mai da condannare.

Ultima competizione di successo: quella sostenuta il 29 e 30 Ottobre a Platja D’Aro in Spagna. Occasione in cui la magnifica coppia ha ottenuto ben due finali.

Si tratta di un lodevole sesto posto nelle danze latine e di uno strepitoso primo posto in quelle standard.

A sostanziale riconferma degli ottimi risultati ottenuti in precedenza a Belgrado con un terzo posto e relativo bronzo.

Stavolta Lorenzo e Ginevra sono dunque saliti sul gradino più alto del podio, riportando in Italia una meritatissima medaglia d’oro. Pronti per il mondiale in Portogallo del 12 Novembre. Con un allenamento quotidiano e sentito. A riprova di come, per ottenere risultati, occorra volontà di ferro e responsabile impegno. Lo stesso che i due ragazzi mettono nell’attività scolastica. Ben consapevoli che il sapere dà sapore all’esistenza. E che ballare, in pista come nel gioco della vita, costa fatica… ma finisce col dare i suoi frutti.