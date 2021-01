Dante Ciliani, è pronto il libro in sua memoria

Si apprende da Umbriajournal.it che è ormai pronta l'attesa pubblicazione sull'indimenticato Dane Ciliani, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria per 15 anni, scomparso a 59 anni nel 2015 dopo una veloce e crudele malattia.

Tanto è l'affetto e la commozione dei colleghi che hanno voluto ricordare Dante in questo testo, voluto dall'Ordine Regionale e Nazionale, che ne ha sostentuo economicamente la pubblicazione.

Il testo sarà distribuito gratuitamente a tutti dopo le prossime elezioni per il rinnovo degli Organi del Consiglio Nazionale OdG, proprio per evitare di avere alcun collegamento con il momento pre elettorale in corso. La decisione è stata resa nota dalla vice presidente del consiglio umbro dell'Ordine, Maria Pia Fanciulli.

Attendiamo di poter leggere le pagine cariche di ricordi da cui traspare il valore umano e professionale di Dante Ciliani.