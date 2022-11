Dal fuoco degli incendi a quello delle emozioni: l'ex Comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia, Settimio Simonetti, in finale come autore canoro al Tour Music Fest

Da spegnere incendi ad accendere emozioni è un attimo. Almeno così è stato per Settimio Simonetti (in arte Jei Pin), che dopo essere stato comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia, ha preso a scrivere testi per canzoni e lo fa con passione e apprezzamento. Così sabato 26 novembre, al Teatro Titano di San Marino, l'ingenere sarà tra i venti autori finalisti del Tour Music Fest - European Music Contest (TMF), con il testo della canzone “Se Dio Fosse una Donna” ci sarà Jei Pin.

Tra le centinaia di proposte giunte alla qualificatissima ed esigente giuria del TMF formata dai grandi della canzone italiana e internazionale, capitanati da Mogol, è stato particolarmente apprezzato il sentire del già Comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia, Macerata, Arezzo, Brescia e Verona.

Queste le valutazioni nella recensione artistica del testo della canzone di Jei Pin: “La tecnica di scrittura si sviluppa attraverso un linguaggio curato, nel rispetto dello stile degli stornelli, farcito di immagini altamente intelligenti e altrettanto emotive”. E ancora “Una scenografia letteraria che mette a confronto, ma senza mai essere pesante e scontato, la relazione e la comparazione della Donna a Dio”. Tra i punti di forza “Emerge attraverso questa opera una spiccata sensibilità artistica, elementi fondamentali del mestiere di autore”.

Il Tour Music Fest

Il Tour Music Fest - The European Music Contest TMF è un concorso musicale europeo aperto a cantanti, autori, musicisti, band, rapper e DJ emergenti. Una moltitudine di eventi artistici che comprendono sessioni di scouting e workshop formativi organizzati in collaborazione con l’Università Berklee - College of Music e con il C.E.T. (Centro Europeo di Toscolano) di Mogol.