Da San Feliciano a Venezia, è il pregiato Filet modano, ricamo tipico della tradizione del Trasimeno

Una serie di lavori realizzati a filet modano, merletto tipico della zona umbra di San Feliciano, Magione, è stata ospitata nelle splendide sale di Palazzo Mocenigo a Venezia, sede del Centro Studi di storia del tessuto, del costume e del profumo. La mostra rientra nelle attività portate avanti dall’associazione Filet modano di San Feliciano da anni impegnata nella tutela e promozione di quest’arte in collaborazione con la locale proloco. Nell’occasione le merlettaie hanno anche dato dimostrazione dell’antica tecnica del ricamo su rete tradizionale dell’area del Trasimeno.

“L’iniziativa – spiega Antonella Catalano presidente dell’associazione – rientra nel percorso avviato alcuni anni fa per la candidatura del merletto a patrimonio immateriale dell'Umanità dell'Unesco. Ogni venerdì le sale di Palazzo Mocenigo sono aperte alle dimostrazioni di un tipo di merletto. Il nostro filet modano, inserito nella rete dei merletti, ha quindi potuto essere mostrato in questa prestigiosa sede che, ricordo, conserva un importantissimo patrimonio di documenti d’archivio sulla storia di tessuti, ricami e merletti che vengono consultati ogni anno da studiosi di tutto il mondo. Il Museo è ovviamente collegato all’altro importante museo del merletto presente dell’Isola di Burano".