Da Milano alla 'Grande Mela', Debora Cattoni scalda i motori in vista del dopo-Covid

L’attrice e manager assisiate Debora Cattoni scalda i motori in vista del dopo-covid. Prepara un evento in grado di coniugare arte, fashion, economia. Da Milano alla Grande Mela.

Ci dice: “Questo periodo di paura non mi ha visto inoperosa. Mi ha anzi consentito di preparare con cura una serie di eventi che investono il mondo del fashion”.

Insomma: hai ricaricato le batterie per affrontare la ripresa con rinnovata energia?

“Proprio così”

Cosa stai preparando?

“Sono attiva su un fronte significativo: quello di riuscire a coniugare il tema dell’eleganza con quello dell’economia”.

Di che si tratta?

“Per ora non posso dire molto, anche per scaramanzia. Ma ti anticipo che sto preparando una sinergia con una celebrity tutta italiana che tratta temi importanti come l’economia”.

Quale sarà la tua prossima sede operativa? Lo chiedo ben conoscendo il tuo amore per la Grande Mela e le location internazionali...

“Stavolta punto su Milano, che è comunque la capitale dell’imprenditoria, lì dove nascono la moda e il Made in Italy, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo”.

Hai un rapporto solido con la città della Madonnina, vero?

“Milano l’ho vissuta in full immersion da parecchi anni. Quando, ragazzina, collaboravo con le più prestigiose boutique dello Stivale. Ero attiva nei migliori show-room, come quello di Dolce & Gabbana, Dsquared, Frankie Morello, Marithé François Girbaud, Antonio Marras, Moschino… alcune linee così ricercate e di nicchia, esclusive per una élite di veri intenditori”.

Moda come cultura, arte, espressione del gusto, della cultura, dell’italica identità...

“Nel mio prossimo evento non mancherà il concetto chiave di Arte, proposta in tutte le sue forme, dal tema culinario, al fashion, alla cultura musicale”.

Su quali collaborazioni puoi contare?

“Ho al mio fianco una delle migliori artiste presenti in Italia: la mia pittrice di riferimento, Fabiana Macaluso, con la quale stiamo portando avanti il nostro format ‘100 Donne in Una’”.

Un evento di arte declinata al femminile, vero?

“L’ho già portata in varie parti del globo. Adesso abbiamo in progetto di esportarla nella nostra amata New York. Una ‘mela’ che sarebbe un peccato non degustare”.