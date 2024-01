Ponte San Giovanni si rinnova: l'ex mattatoio diventa la casa della Croce Bianca

L’ex Mattatoio di Ponte San Giovanni si trasforma e molto presto diventerà la nuova casa della Croce Bianca Perugia. Sono infatti in corso i lavori di riqualificazione per un importo di 600mila euro.

Il primo cittadino Andrea Romizi ha scritto: “Un’altra ferita che si risana nel quartiere Ponte San Giovanni. Un’altra azione importantissima di rivalorizzazione per la nostra città”.

Un'opera di grande valore per il quartiere e per la città, che recupera un'area abbandonata e degradata e la trasforma in uno spazio di solidarietà e assistenza. La Croce Bianca Perugia fornisce infatti assistenza socio-sanitaria in favore della popolazione.

Continua Romizi: “Un punto di riferimento indiscusso della nostra comunità, realtà che abbiamo visto crescere costantemente negli ultimi anni grazie all’impegno di una grande squadra e alle capacità imprenditoriali del presidente Claudio Consalvi, vedrà qui sorgere la sua nuova sede, al cui interno verrà persino istituita una scuola per il primo soccorso”.

E ancora: “Siamo veramente felici che un nuovo ambiente rifiorisca in città e per questo ringraziamo l’assessore Otello Numerini, la Croce Bianca Perugia il suo presidente Claudio Consalvi, Paolo Galletti e le Officine Meccaniche Galletti OMG srl che hanno sostenuto la riqualificazione” conclude il sindaco Romizi.