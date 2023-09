San Sisto è il quartiere della pizza, Gambero Rosso incorona "Da Andrea"

San Sisto è il quartiere della pizza. Lo dice l'undicesima edizione della Guida Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso, presentata giovedì 28 settembre al Palazzo dei Congressi della Mostra D'Oltremare di Napoli. Da Andrea, Pizza Contemporanea aumenta il punteggio e scala la classifica del Gambero Rosso con una pizza subito riconoscibile e pienamente matura.

La Guida nel 2024 elegge “Da Andrea” come la terza migliore pizzeria dell'Umbria. Un riconoscimento che sottolinea il successo di un progetto di ristorazione completo, maturo, portato avanti con passione da Andrea Bava, senza dubbio uno dei principali rappresentanti dell’arte bianca in regione.

Durante la difficile fase del COVID-19, Da Andrea, Pizza Contemporanea ha dimostrato una notevole resilienza attraverso innovative iniziative come il servizio "take and cook," consegnando pizze sottovuoto in tutta l'Umbria. Nel 2022, la pizzeria ha meritatamente ottenuto un posto di rilievo nella prestigiosa guida Pizzerie d'Italia, mentre nel 2023 ha ricevuto ulteriori elogi.

L'evoluzione non si è fermata: la pizzeria ha introdotto menù degustazione, ampliando l'offerta con vini naturali e cocktail. L'origine di Andrea, torinese di nascita, ma perugino d'adozione, ha influenzato l'introduzione di una novità assoluta nel panorama umbro: la pizza al padellino. Le pizze di Andrea Bava mettono in risalto e promuovono fornitori e prodotti locali, con un'attenzione particolare al pesce di lago. Tutto questo ha reso la pizzeria di San Sito un vero e proprio simbolo di eccellenza culinaria a Perugia.