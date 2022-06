Cyberbullismo e legalità, gli studenti del "Cavour Marconi Pascal" incontrano i carabinieri

I carabinieri di Perugia hanno incontrato gli alunni del biennio dell’Istituto di Istruzione Superiore "Cavour Marconi Pascal”.

Un momento per discutere dei fenomeni che interessano l’universo giovanile e in particolare sull’uso consapevole dei social network e dell’importanza di segnalare subito agli insegnanti o ai genitori su fatti di cui vengano a conoscenza circa situazioni di disagio di altri compagni di classe o peggio ancora di episodi di bullismo e cyberbullismo.

Ecco quindi che con i ragazzi, particolarmente attenti e coinvolti, si è parlato di baby gang e dell’importanza di denunciare e di non tacere su comportamenti che spesso non sono semplici bravate da adolescente, ma si trasformano in veri e propri atti criminali.

Ricordando, infine, i 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone e del sacrifico di tanti altri che negli anni hanno lottato contro l’omertà e il silenzio e di come anche loro, cioè i ragazzi stessi, con piccoli gesti, ogni giorno, possono essere portatori sani di legalità e continuare a far camminare le idee sulle loro gambe.

La conferenza si è conclusa con la promessa di rivedersi a settembre per nuovi incontri e progetti.