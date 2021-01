Sicurezza in rete, imparare giocando con la CyberChallenge.IT 2021 e i laboratori dell'Università di Perugia

Imparare a gestire la sicurezza in rete giocando. Scadono il 17 gennaio 2021 le iscrizioni al CyberChallenge.IT 2021, programma italiano gratuito di addestramento alla cyber security per ragazze e ragazzi nati tra il 1997 e il 2004 (16 - 23 anni).

CyberChallenge.IT 2021 rappresenta per gli studenti un'opportunità di imparare, divertirsi e gettare le basi per una carriera nel campo della cyber security, per diventare per hacker etici. Non sono richieste conoscenze pregresse di sicurezza informatica, ma solo eccellenti capacità di logica e programmazione.

"L'obiettivo per l'edizione 2021 è di coinvolgere a livello nazionale almeno 5.000 tra i migliori studenti in Italia e di incoraggiarli a riempire i ranghi dei futuri professionisti della cybersecurity, mettendo così a disposizione del sistema paese le loro capacità", spiega il professor Stefano Bistarelli, ordinario dell’Università degli Studi di Perugia e direttore del nodo UniPG Laboratorio Nazionale Cybersecurity.

I ragazzi possono già allenarsi in vista dei test di selezione attraverso la piattaforma di training .

Il nodo UniPG del Laboratorio Nazionale Cybersecurity organizzerà corsi di formazione nei mesi di marzo – maggio a 20 studenti selezionati dopo un percorso di selezione. Dal 22 al 24 gennaio 2021, ci sarà un pre-test online basato su quiz di logica, problem-solving e programmazione aperto a tutti gli iscritti. I migliori classificati verranno ammessi alla successiva prova di selezione (sempre on-line) che si svolgerà il 2 febbraio 2021.

L'edizione 2021, come le precedenti, culminerà nel quarto campionato italiano Capture-The-Flag in cybersecurity che consentirà di formare la Squadra Nazionale di Cyberdefender che parteciperà alla European Cyber Security Challenge, in programma a Praga, nella Repubblica Ceca, dal 28 settembre 2021 al 1° ottobre 2021.