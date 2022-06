INVIATO CITTADINO Cva dei Rimbocchi: la pavimentazione si solleva

Cva dei Rimbocchi. La pavimentazione si solleva e il Comune transenna. In attesa della auspicata riqualificazione.

Quelle mattonellone si sbriciolano, si spezzettano, si sollevano. E costituiscono “pietra d’inciampo” a carico dei numerosi utenti che accedono a quello stabile per servizi di certificazione demografica… e altro.

Come si ricorderà, nella ex palestra furono ricoverati i senzatetto per ripararli dai rigori della stagione invernale.

Tutto l’immobile necessita di una robusta manutenzione. Anche se strutturalmente è sano. Dunque, cessati gli allenamenti di basket e pallavolo, la scuola di ballo, le attività di formazione teatrale che vi si sono tenute in qualche decennio di onorato servizio. Game over.

Ora il sollevamento di vaste porzioni delle adiacenze ha imposto il transennamento. Inevitabile.

(foto Sandro Allegrini)

Non si tratta però di gremlins o ‘morti viventi’ che emergono in superficie. A provocare quel distacco sono delle banalissime radici dei pini che si espandono, crescono e sollevano. Fu una pessima idea quella di piantumare con pino che ha nel nome “marittimo” l’inadeguatezza rispetto al nostro territorio. E il fatto è che questi pini crescono vigorosamente, anche troppo. Causando una serie di danni consistenti.

Si spera che all’inconveniente si ponga presto rimedio. Certo è che è in atto un confronto dialogico fra la municipalità e l’Associazione Elce Viva di Michele Chiuini. Il parco e il Cva vanno assolutamente riqualificati.

Il progetto è in fase di elaborazione. Verrà presentato in occasione della festa di quartiere che si terrà dal 2 al 4 settembre.