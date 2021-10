CVA dei Rimbocchi. Pulizia e messa in sicurezza del boschetto di pini, operazione urgente e necessaria

CVA dei Rimbocchi. Pulizia e messa in sicurezza del boschetto di pini. Operazione necessaria, dato che diversi rami erano secchi e pericolanti. Peraltro si tratta di una zona piuttosto frequentata. Specialmente l’edificio che ospita uffici per la certificazione demografica. Lo scorso inverno, come si ricorderà, l’immobile accolse anche i senzatetto che furono qui ricoverati a cura del Comune. Inoltre il parcheggio è piuttosto frequentato e la caduta di piccoli rami aveva già lambito alcune vetture. Questioni di sicurezza hanno dunque imposto la rimozione dei rami pericolanti e un generale alleggerimento delle piante più imponenti e pendute. Come infatti è noto, l’apparato radicale di questa essenza è piuttosto superficiale e, ad esempio, in casi di precipitazioni nevose, non è raro che si verifichi qualche caduta. Il lavoro, iniziato la scorsa settimana, verrà completato nei primi giorni della prossima.