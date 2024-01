L'Oroscopo di Giorgia StarSeed | I segni fortunati e cardinali del 2024: Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. Ecco le opportunità e i momenti critici mese per mese

L'autrice dell'Oroscopo: Giorgia StarSeed (nella foto), occultista per discendenza, astrologa, strega, artista, a volte una persona normale. Laureata in Belle Arti , ha conseguito un master in discipline esoteriche e astrologiche.

Benvenuti cari amici nell'oroscopo 2024 che riguarda i segni Cardinali. È un anno molto importante per voi. Perché, dopo anni di duri sacrifici, questo non presenta cattivi aspetti planetari. Ma vediamo l'ottica segno per segno…partendo con i migliori 4 per il nuovo anno: Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno

ARIETE

La prima parte:

Buon 2024 carissimi amici dell'Ariete, un anno importante dove non ci saranno pianeti contrari. Certo, questo non significa che andrà tutto a gonfie vele, ci saranno mesi in cui sarà più importante intervenire e altri in cui sarai più agevolato dalle stelle. Come sempre vi ricordo

che lascerò all'oroscopo mensile specifico, in questo, parleremo degli eventi più importanti dell'anno per tutti voi nati sotto il segno dell'ariete. La prima parte dell’anno, da Gennaio a Marzo, si presenta ancora con energie dell’anno 2023. Febbraio è forse il mese più sotto tono. La differenza è la consapevolezza di voler diventare una persona diversa, soprattutto, avere la possibilità di riprogrammare nuovi obiettivi da raggiungere. Sei una persona tenace, addirittura fin troppo testarda e per questo sono sicura che non sarà poi così difficile raggiungere gli obiettivi che hai ideato. Questo è un periodo in cui è importante sia progettare, sia aiutare gli altri. Tu dici di volere una vita tranquilla ma in realtà è quello che ti annoia di più, ti piace rinnovarti dalla mattina alla sera. In questi tre mesi sentirai forte l’esigenza di cercare qualcosa di nuovo e di originale, sia nel campo lavorativo che in quello quotidiano. Magari tentando strade nuove e avventurose. Sognare un amore nuovo competitivo, a volte complicato, qualcosa che ti fa battere forte il cuore. Sono proprio queste le cose che alla fine ti attirano.

Durante l'anno….La parte dell'anno in assoluto più importante, inizia proprio dal vostro compleanno, fine Marzo, fino a fine Agosto. Particolarmente forte è proprio il mese di Aprile, ti sarà di grande aiuto per allargare il giro delle conoscenze, sia nell'ambito lavorativo che quotidiano. Per chi lavora a contatto con il pubblico, nelle comunicazioni e anche per i cuori solitari; potrebbero incontrare nuove persone e nuove conoscenze di grande spessore. La primavera per te è una stagione di grande forza, questa forza, raggiungerà picchi elevati soprattutto nel mese di Maggio. Tornerà forte in te il desiderio di avventura e di rischio. Con Marte, tuo dominante, nel segno a maggio, ritorna una grande determinazione risveglierà anche i più pigri e introversi di voi. Sarà proprio in questo periodo che metterai in atto grandi risoluzioni, soprattutto, sarai felice perché sarai te stesso. Sempre in questo mese un elemento di forza sarà Giove, che entrerà nel segno dei gemelli in aspetto amichevole. Questo ti aiuterà a programmare qualcosa di importante. È davvero bello il cielo che parte da maggio e si prolunga fino ad agosto. Con l’aiuto di Giove e Marte questa parte del 2024 non solo ti darà la possibilità di rimetterti in gioco ma anche di sfruttare al massimo la tua creatività.

Gli amori saranno particolarmente favoriti; vi invito a leggere l'oroscopo sentimentale per il 2024 che troverete nelle mie pubblicazioni. I privilegiati di questo mese saranno coloro che lavorano nel settore delle comunicazioni e sarà proprio in questo periodo che potresti ricevere dei messaggi importanti, mail sorprendenti e ancora… notizie di rilievo. Periodo determinato anche per chi ha delle questioni da definire con fratelli o parenti. Se ci sono contenziosi, sarai tu a vincere perché questo non è solo il l'anno del coraggio ma anche della determinazione che ti permette di ottenere risultati migliori. La parte finale! Non devi sottovalutare quello che accadrà negli ultimi due mesi del 2024. In particolare durante la stagione del Sagittario che riuscirà a regalarti eventi molto speciali. I mesi finali dell’anno sono una sorta di verifica di ciò che hai fatto. In questo anno, se pensi che la tua strada sia altrove, vai avanti senza arrenderti. L’ariete è un segno combattente, non a caso è governato da Marte Dio della guerra. Ti indicherò mensilmente il tuo Oroscopo per ottenere il meglio dalle stelle. Non accetti di essere secondo a nessuno perché sai quanto vali! Per questo che ti aspetta un 2024 che porterà una vittoria finale proprio nei mesi di novembredicembre. Il 2024 per te sarà l'anno della rivalsa, le stelle sono con te ora devi solo scendere in campo per vincere.

CANCRO

La prima parte: Benvenuti cari amici del cancro nel 2024! Un anno importantissimo per voi! In questo speciale andremo a visualizzare i momenti chiave di tutto il 2024. Molti di voi avranno ormai intrapreso nuovi scenari, il cambio di rotta di Plutone dall’opposizione ha determinato definitivamente il vostro cambiamento. Ora, grazie al sostegno per tutto il 2024 dei pianeti lenti Giove e Saturno, potrete riscuotere il vostro premio. Ecco perché non mancheranno conferme e anche un pizzico di fortuna. Ora, avrete la forza di parlare chiaro e di non scendere a compromessi. L’inizio dell’anno parla ancora di qualche incertezza, tensione, attese e forse di discussioni di ruolo. Questo è dovuto dai flussi in opposizione ancora presenti nei primi mesi. I pianeti di per sé non fanno miracoli e quindi è necessario muoversi di persona. Ve ne parlerò comunque negli oroscopi mensili che troverete qui per tutto l'anno. La parte da Gennaio ad Aprile ci parlala di situazioni personali; gratifiche nuove a seconda del periodo, sblocchi sia legali che lavorativi. La parte più interessante rimane quella sentimentale, in cui ti vede particolarmente coinvolto nei mesi di Gennaio Febbraio. Inizio 2024 infatti, metterà un riflettore importante nel campo delle relazioni. Chi ha chiuso una relazione non deve ripensarci! Cambiare o dimenticare, è il segreto per avere successo nel settore sentimentale. Stai per

cerchio familiare e delle amicizie si restringe: pochi ma buoni. Non è escluso che tu voglia chiudere rapporti che non hanno più valore, cambiare alleanze, accettare un nuovo stile di vita ed andare verso acque tranquille. Questo tuo nuovo percorso, sarà appoggiato da Saturno; che rappresenta la guida, il coraggio, il tempo.

Durante l’anno…

Già da primavera molte cose iniziano a cambiare, il trambusto vissuto i primi mesi ora assume un altro ruolo. Ad Aprile ci saranno le ultime verifiche, forse nel settore professionale o magari nel campo amoroso. Non devi essere perplesso sono gli ultimi passi prima di scrivere un

nuovo capitolo. Spesso voi siete un segno che vi lamentate della poca tranquillità, ma siete proprio voi a sceglierla, perché le storie più travagliate sanno sempre come conquistarvi. Con maggio il ritmo della musica cambia: accordi con soci, collaboratori e amici saranno migliori rispetto al passato. Progetti che da tempo stavi idealizzando ora iniziano accrescere, c'è una forte ambizione nell'aria. Giove rimane positivo fino a fine maggio e vi aiuterà ad alimentare il settore del successo e del lavoro in collettività: favoriti chi di voi lavora in nuove ,

iniziative, gruppi di lavoro, vendita al dettaglio e comunicazioni. Sì coraggioso in questo 2024 e riponi fiducia nelle tue emozioni allontanandoti dal vittimismo e dalla malinconia che spesso hanno la meglio su di te. L’estate è la parte più bella di tutto il 2024: più ti lascerai andare a qualche emozione, più potrei spazzare via storie e amoroso e molto altro. Persino ad agosto potresti lavorare il doppio per ottenere il triplo, perché questo è il periodo dei riconoscimenti, delle riconferme soprattutto per situazioni inutili dandoti l'occasione di iniziare una nuova vita. Nel tuo mese per eccellenza, fine giugno e inizio luglio, rinnovi nel campo del lavoro, rinnovi nel campo chi ha lavorato anni ad un progetto.

La parte finale!

Per voi amici del cancro il detto: “anno nuovo vita nuova” caratterizza tutto il 2024. Un anno che riparte da zero, anche senza la paura di rimboccarsi le maniche. Una nuova strada. C’è chi inizierà un nuovo lavoro o chi avrà il coraggio di iniziare un'attività secondaria per aumentare il suo benessere economico. Fine anno parla anche di bilanci; questo è un anno vincente per non ricadere in inutili dispute amorose, tristezze o malinconie ma è l'occasione che vi invita ad essere diretti nei rapporti, decisi nelle affermazioni e nelle proposte. Un anno importante soprattutto intorno a novembre per sposarsi, convivere, trasferirsi o cambiare vita. Con il sostegno di Saturno e di Urano è l'anno delle occasioni da cogliere al volo. Tutto dipende da te, di sicuro tornerà la voglia di amare e non mancheranno momenti in cui sarai forte. È un anno che parte da zero e sarai tu a scrivere i capitoli delle tue prossime avventure.



BILANCIA

La prima parte: Benvenuti amici della Bilancia nel 2024, un anno molto intenso. Ora è tempo di far capire come stanno le cose. L’aria del 2024 è di cambiamento. Per troppo tempo ti sei nascosto dietro a un temperamento diplomati ai sempre trovato un compromesso solo per il quieto vivere, da questo anno le cose cambiano. I primi mesi dell’anno: gennaio febbraio, partono con una grande necessità di recuperare non solo la tranquillità ma anche la tua serenità personale. Se ci sono discussioni in famiglia, problemi con un ex, separazioni recenti e altro, tra Marzo- Aprile queste situazioni andranno gestite con molta attenzione. PercNessuno può più entrare nel tuo intimo e imporre ciò che devi fare. In passato spesso ti sei sottomesso a quest'ottica, ora non scenderai a compromessi. Un aspetto chiave dell'oroscopo iniziale lo darà Plutone, dopo anni… oltre 20, mollerà la presa infernale in cui vi ha coinvolto. Se negli ultimi anni si sono verificate delle chiusure, il 2024 finalmente promette una rigenerazione. Con stimolare la vostra curiosità, la voglia di divertirvi, le nuove relazioni, nuovi punti di riferimento e soprattutto indipendenza e creatività. Durante l’anno… In questa fase dell’anno, il tema del cambiamento sarà molto forte e lo sentirete. Già nei mesi precedenti potresti aver allontanato definitivamente tutte le persone con la quale sei stato in competizione da tempo. A Maggio, Venere in buon aspetto, tuo pianeta dominante, ti aiuterà a risollevarti da queste situazioni. Da giugno con Giove favorevole sarà ancora più facile rùicevere soluzioni alle tue richieste. Sarà questa la parte dell’anno in cui ti giocherai le carte

migliori ed è necessario che tu non commetta gli stessi errori del passato. È opportuno non dare spazio ad individui inaffidabili, fai delle ricerche se servirà! Voi bilancia siete persone con un forte senso di giustizia, ora non transigete più alle ingiustizie. Se saprai fare giusti passi le tue azioni diventeranno concrete, per un'estate veramente trionfante. Luglio alimenta buone speranze per il futuro grazie a un Marte molto attivo dal 20. Il giudizio degli altri finalmente non ti tocca più e la parte più interessante riguarderà proprio il campo sentimentale, con relazioni basate solo sulla sincerità. Anche chi è reduce da qualche separazione ora riparte con nuovi presupposti. La stagione estiva è il capitolo migliore del vostro Oroscopo 2024, soprattutto, nel campo sentimentale; nuovi ritorni di fiamma, nuove conoscenze divertenti ed interessanti, nuovi legami costruttivi e ancora… promesse a lungo termine. Anche Agosto, con Marte attivo, si risveglia una forte sensualità e anche il desiderio di fare esperienze fuori dalle regole. Sarai una Bilancia veramente nuova, con forte empatia e solidarietà, che preannuncia la vittoria che ti meriti.

La parte finale! La parte finale dell’anno è sempre quella più importante per voi che siete uno dei segni di fine anno. A settembre, proprio vicino al vostro compleanno, si parlerà di bilanci ma anche della possibilità di grandi risultati. In questo periodo è molto probabile che sei tu alla guida del timone e non solo per te stesso ma anche per altre persone. Ti sembrerà strano ritrovarti ad affrontare una situazione come questa. La parte finale dell'anno, parla soprattutto di situazioni quotidiane e lavorative importanti: nuovi affari, investimenti, successi, e probabilmente spezzerai tutte le situazioni che vnon funzionano più. Ogni progetto economico in questo momento dovrà essere gestito con molta attenzione.

I pianeti ti lanciano una sfida importante, stare lontano dalle preoccupazioni sarà una delle chiavi giuste per la tua soluzione. Non sfidare il destino piuttosto sfida le tue paure e le tue ansie. Durante il mese di ottobre avrai una nuova visione della tua attività lavorativa e non escludo l'opportunità di cogliere al volo occasioni propizie e di fare scelte vincenti. Certo, non parliamo di 365 giorni a favore, però se saprai far valere i tuoi diritti, in questo anno riuscirai davvero ad ottenere ciò

che desideri. Novembre, Dicembre, con Marte e Giove favorevoli, si parla di rivalse e di buoni propositi. L’unica pecca potrebbe riguardare le fuoriuscite economiche, in cui dovrai fare particolarmente attenzione. Ma tranquilli, ve ne parlerò passo-passo… In definitiva un 2024 amico, che ti aiuta a far emergere la vera e senza distesso: le azioni diventano i desideri e i desideri diventano azioni.