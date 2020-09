Nomine & Poltrone - Nuovi parroci e responsabili degli uffici di curia, le nomine del cardinale Gualtiero Bassetti

Il cardinale Gualtiero Bassetti riorganizza parrocchi e uffici di curia con una serie di nomine e provvedimenti che riguardano nuovi parroci, vice parroci, amministratori parrocchiali, direttori e responsabili di alcuni uffici diocesani e servizi pastorali.

Nuovi parroci e vice parroci. Don Marco Merlini, parroco della Parrocchia di Santa Maria Maddalena in Castiglione del Lago e Santa Maria in Piana. Don Paolo Cherubini, parroco delle Parrocchie dei Santi Maria e Leonardo in Fontignano e San Benedetto in Mugnano. Don Daniele Ripiccini, parroco delle parrocchie di San Nicolò in Spina, San Michele in Mercatello, San Biagio della Valle e San Giovanni Battista in Castiglione della Valle. Don Gianni Pollini, parroco in solidum della Parrocchia di Santa Maria Maddalena in Ponte Valleceppi e San Nicolò. Don Gheorghe-Lucian Cordis, parroco della Parrocchia di San Savino del Lago. Monsignor Giuseppe Piccioni, parroco della Parrocchia di San Lorenzo in Pontenuovo. Don Federico Casini, viceparroco della parrocchia di San Lorenzo in Pontenuovo. Don Nicolò Gaggia, viceparroco delle Parrocchie di San Felicissimo in Ponte Felcino e Santa Maria Assunta in Villa Pitignano. Don Anton Maricel Sascau, viceparroco delle parrocchie dei Santi Severo ed Agata in San Mariano e San Mariano. Don Emanuele Bolognino, amministratore parrocchiale di Santa Maria in Collestrada.

Ringraziamenti. Il cardinale Bassetti ringrazia i sacerdoti don Pasquale Tei e don Alfredo Duranti che per motivi di età lasciano l’incarico di parroci dalle loro rispettive Parrocchie di San Savino del Lago e di Pontenuovo dopo il loro lungo fecondo ministero.

Nuovi responsabili di uffici e servizi diocesani. Don Riccardo Pascolini è nominato vicario episcopale per l’economia. Don Marco Pezzanera è confermato ad quinquennium cancelliere arcivescovile. Don Simone Sorbaioli è confermato vice cancelliere arcivescovile. Don Alessandro Passerini è confermato cancelliere aggiunto e responsabile dell’Ufficio matrimoni annesso alla Cancelleria. Don Marco Briziarelli è nominato direttore della Caritas diocesana. Don Umberto Stoppa è nominato cappellano della Clinica Lami.