Coronavirus: potenziati i Cup all’interno dei Centri di salute territoriali Usl Umbria 1

Riorganizzazione e potenziamento delle postazioni Cup della Usl Umbria 1 a seguito della chiusura (alle sole prenotazioni) degli sportelli Cup ospedalieri per evitare assembramenti in ospedale al fine di tutelare la salute dei cittadini e degli operatori.

Il personale degli sportelli ospedalieri verrà spostato nelle postazioni territoriali dei Distretti, anche per migliorare e rendere più accessibile il servizio agli utenti.

Le prestazioni possono essere prenotate anche attraverso i Farma Cup (nelle farmacie abilitate), il Numero Umbria Salute (NUS) 800.63.63.63 (ore 8-18 dal lunedì al venerdì esclusi festivi, servizio gratuito da telefono fisso e mobile). Viene, inoltre, raccomandato, quando possibile, di privilegiare le prenotazioni online da www.cupumbria.it (tramite attivazione SPID o TS/CNS).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In ospedale, comunque, il Cup resterà accessibile per coloro che hanno già una prenotazione e devono pagare, oppure per chi deve prenotare controlli o approfondimenti successivi e relativi alla prestazione appena ricevuta.