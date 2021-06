Renato Zero e Massimo Ranieri incantano Assisi: doppio successo per 'Con il cuore, nel nome di Francesco'

Grandi ascolti in tv per la serata condotta da Carlo Conti e corsa alla solidarietà in favore delle mense e delle missioni francescane. La maratona benefica dura fino al 30 giugno: come donare

Un doppio grande risultato per la serata 'Con il cuore, nel nome di Francesco', presentata da Carlo Conti e andata in scena ieri ad Assisi, seguita in tv da milioni di spettatori (2.542.000 spettatori pari al 13.2% di share con picchi di 3.296.000) grazie anche alla partecipazione di Massimo Ranieri e Renato Zero, capace anche di scatenare una 'corsa alla donazione' in favore delle mense e delle missioni francescane.

"È la vittoria della solidarietà", dice il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato -. Un evento speciale che ha visto esibirsi sul palco due artisti unici, dall’animo francescano. Un grazie speciale - continua padre Fortunato - alla direzione generale della Rai, alla governance di Rai1, a Carlo Conti, a Renato Zero, a Massimo Ranieri, alla grande 'famiglia' Rai e a tutte le forze dell'ordine che hanno reso possibile questo miracolo d’amore e solidarietà".

La maratona benefica continua però fino al 30 giugno: per aiutare le mense francescane in Italia e le famiglie colpite economicamente dal coronavirus basta donare 2 euro l 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. Il programma andrà in onda in replica domenica prossima (13 giugno) alle ore 17.20 sempre su Rai1.